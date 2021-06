Luis Enrique, tras el empate ante Polonia: "Nadie nos dijo que fuera a ser fácil"

“Siento unas ganas de volver a ver el partido para analizarlo. Las sensaciones no son las mejores. Hemos sido superiores, pero no lo suficiente. Me ha gustado Polonia, no nos han generado demasiadas ocasiones, pero la que ha tenido Lewandowski la ha metido. Lástima el penalti que era un momento clave. Esperaba generar más situaciones de gol, el resultado siempre maquillas cosas", dijo Luis Enrique a Ricardo Reyes.