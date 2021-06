Rubiales sobre el futuro de Luis Enrique: "Es el gran líder, estará aquí todo el tiempo que quiera"

La selección española cumplió y se clasificó para los octavos de final de la Eurocopa 2020 después de golear contundentemente por 0-5 en La Cartuja a Eslovaquia, pero no evitó acabar segunda del Grupo E, por lo que se medirá a Croacia en el Parken Stadion de Copenhague el próximo lunes que se verá a traves de los canales de Mediaset y mitele.es.

La declaración del Presidente de la Federación

"Estoy contento. En los otros partidos no habíamos encontrado justicia en el resultado y hoy el equipo ha jugado muy bien y ha hecho muchos goles. No entiendo que tengamos que cerrar ninguna boca, todo el que quiera a España y a la selección quiere resultados como el de hoy. A mí me gustaría que nos apoyara todo el mundo independientemente de que uno sacara una alineación u otra", explicó.