España gana 0-5 a Eslovaquia y consigue el pase a octavos como segunda de grupo

Busquets se emociona al recordar lo mal que lo pasó

Preguntado por su estreno en esta Euro tras haber pasado el coronavirus, Busquets dijo que lo ha pasado "mal". "Lo he pasado mal porque no sabía si podía volver o no. He estado diez días metido en casa... pero el grupo es muy fuerte y esto nos ha hecho crecer. Ahora todo lo que venga vamos a afrontarlo con esta mentalidad", añadió.