Morata, recibido con aplausos y cánticos: La Selección Española llega a Sevilla para enfrentarse a Polonia

El delantero de España, pidió el apoyo de la afición y parece que esta no le ha fallado, se verá si esto le motiva para conseguir un gol ante Polonia este sábado a las 21:00 en Telecinco y mitele.es. En una entrevista para Deportes Cuatro fue preguntado por los pitos en La Cartuja a lo que respondió: “Cualquier persona que me conozca o que me haya visto sabe lo que significa para mi llevar la camiseta de la Selección, pero por favor que mañana nos apoyen que necesitamos ganar, necesitamos estar en la siguiente ronda, nosotros queremos llegar a la final y ganarla”.