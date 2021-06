Previa España - Polonia: nos jugamos el pase a octavos ante la selección de Robert Lewandowski

España necesita más pólvora arriba para sumar los tres puntos

El empate en la primera jornada de la Euro 2020 ante Suecia no era el resultado esperado, y España debe ganar ahora a Polonia para no sufrir por la clasificación en la última jornada. Está por ver si Luis Enrique volverá a apostar por Morata como delantero centro titular o sacará de inicio a Gerard Moreno, después de las ocasiones falladas por el delantero de la Juve en el primer encuentro.



Sobre este decisivo partido de España ha hablado uno de los jugadores de la selección, Pablo Sarabia:"Va a ser un partido difícil, esperamos un equipo replegado pero con buenos jugadores también, nos va a exigir mucho, tendremos que hacer un buen partido ofensivamente, moviendo el balón para encontrar huecos, porque en eso Polonia también es bastante buena. Y Lewandowski es su referencia arriba, una referencia mundial, intentaremos estar sobre él para que no esté cómodo", comentó.