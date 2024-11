Sin embargo, pese a la conexión que hubo entre ellos desde el primer momento, ella no terminaba de olvidarse de su ex, Manuel , y, por ello, tomó la elección de echarlo. Algo que ya ha tenido sus primeras consecuencias.

Se ha formado buena en ‘Un amor para Lucía’ . La protagonista del programa de Mitele PLUS tenía una llamada sorpresa y no se imaginaba que el que estaba al otro lado era Toni, con el único objetivo de tomarse la revancha.

“Me parece un poco sorprendente que hace unos días me estabas comiendo la boca y a los días me sueltes el rollo de que tienes en la cabeza a tu ex” , le empezaba diciendo él, en tono de reproche.

Ella, muy enfadada, no tardaba en responder: “Lo dije. Sabía que ibas a salir haciendo vídeos , echándome mierda encima y dejándome en evidencia a la primera de cambio. Que bien hice en echarte, porque mira lo que eres”.

“El comentario que tuviste de que cuando me acerco a ti te viene toda la mierda, perdona que te diga, pero la mierda la llevas arrastrando desde mucho antes de conocerme a mí. Ese fue un comentario muy feo ”, reprochaba él.

Unas palabras que hacían aumentar aún más la tensión, haciendo que Lucía Sánchez quisiera dar por terminada la videollamada de una manera un tanto abrupta: “ ¿Te echo yo mierda a ti? Vas a salir perdiendo, Toni, cuidadito conmigo que a mí no me pisas más”, decía, antes de colgar y mandarlo a “la mierda”.

Este ha sido uno de los conflictos más duros que han sucedido en 'Un amor para Lucía'. Pero no todo son guerras. Hay que decir que Lucía Sánchez está dando pasos agigantados con algunos de los chicos