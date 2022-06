El pasado de Aurah Ruiz como pretendienta en 'MyHyV': sus grandes enfrentamientos y la final en la que fue elegida

La de Jesé Rodríguez no es la primera relación mediática de Aurah Ruiz. Antes del futbolista, la canaria fue pretendienta de ‘MyHyV’ y vivió una historia muy intensa con Ángel Vico, uno de los tronistas más conocidos del programa.

La exconcursante de ‘GH VIP’ bajó las escaleras del programa del amor en el año 2014 y dejó completamente asombrado a su tronista, que se quedó boquiabierto: “Me he puesto nervioso”, dijo el de Benidorm nada más verla.

No era la primera vez que la veía y no tardó en explicar de qué conocía a la que había sido novia de Kiko Rivera: “Yo a esta chica la pedí cuando empecé el trono (..) Nos conocimos en Twitter y ella vino a verme a un bolo para decirme que quería ser mi pretendienta”, declaró.

Aquella complicidad no gustó nada a las pretendientas de Ángel, Samira Jalil y Steisy, que no dudaron en bombardearlo a preguntas sobre la chica que había irrumpido en el plató con tantísima fuerza. Por su parte, él intentó tranquilizarlas afirmando que no había tenido nada con la canaria fuera del programa.