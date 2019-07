Dakota ya se despidió de la "barba" antes de sufrir por su bigote en 'Supervivientes'

Dakota tuvo la oportunidad de ver las consecuencias físicas de su paso por ‘Supervivientes’ el pasado domingo en ‘Conexión Honduras’ y se quedó anonadada con la largura de su bigote. Apenas le dio importancia al poco peso que había perdido tras sufrir tres meses de hambre y solo podía fijarse en la pelusilla que asomaba sobre sus labios. En ‘Unplugged’ queremos recordarte que no es la única vez que la vimos sufrir por su vello…

El pelo fue el auténtico protagonista en las dos ocasiones que Dakota pisó el plató de ‘Cámbiame’. Mientras que el primer día la armó gorda porque le cortaron y tiñeron la cabeza, el segundo sufrió lo más grande al tener que retirar de su cara la pelusilla que no deseaba.

Nada más ver a la experta en estética acercarse con un palo impregnado de cera, a Dakota ya se le notaba el sufrimiento en su cara: “Esto me va a doler a mí, eh”, dijo mientras se alejaba lentamente. Quería evitar pasar ese mal trago a toda costa, pero su flexibilidad cervical no fue suficiente para esquivar el producto que acechaba para terminar de una vez por todas con el vello que no deseaba.