Dakota no se cortó el pelo en 'Supervivientes': lo hizo en 'Cámbiame' y se armó la mundial

Su primera vez en 'Cámbiame'

La televisiva protagonista de ‘Hermano Mayor’ se subió a la pasarela del cambio en 2018 en busca de un nuevo look. Llegaba con ganas de “cambiar físicamente”, porque lo había hecho “interiormente”, pero tenía una petición de lo más clara:advirtió a Cristina Rodríguez.

Su madre la veía “guapísima”, no dudó en recalcarle que no le habían “cortado tanto”, pero ella seguía viéndose fea. Al descubrirse en la pantalla gigante, no pudo evitar las lágrimas y se rompió mientras descubría su nueva imagen.