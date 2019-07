El romántico beso de Mónica Hoyos y Rafa Mora que desató una guerra con Carlos Lozano

Habían dado un paso más en su relación y las reacciones no se hicieron esperar. Mientras que Macarena, novia de Rafa Mora, llamó a ‘Sálvame’ para explicar que se encontraba “decepcionada y desilusionada”, Carlos Lozano no tardó en mostrar su enfado. Se le notaba tenso tras la cita del extronista y su ex, pero lo que realmente le había encendido no era el beso, sino los comentarios que hicieron sobre él durante la cena.