Erik Riolobos abandonó el trono de 'MyH' hace siete años: "No quiero hacerles daño"

En ‘MyHyV’ hay finales que nos hacen vibrar, otras que nos ponen el corazón en un puño, algunas que enamoran y otras que llegan de repente, sin anestesia. En este último grupo meteríamos el último día de Erik Riolobos, un tronista que tuvo que precipitar su salida del ‘dating show’ hace siete años porque, después de un mes de reinado, no encontraba a una chica que le hiciera ilusionarse.

Decían que iba “muy despacio”, que tenía cada día una favorita nueva pero que no se besaba con ninguna de ellas. Algunos aseguraban que podía tener a una persona fuera, en concreto Niki Hartman, con la que había tenido un affaire poco antes de convertirse en tronista. No avanzaba con ninguna, estaba bloqueado y, por ello, el 26 de octubre de 2012 se vio obligado a dejar aquella silla que tanto esfuerzo le había costado conseguir.

Su final anticipada

Después de un fuerte encontronazo con Álvaro, el tronista con el que compartía reinado y tras escuchar críticas y reproches de sus pretendientas, Erik se levantó de su trono, muy emocionado, y con las lágrimas a punto de caer de sus ojos empezó a explicar el porqué de su apatía. Dijo que no había llegado ninguna chica que le ilusionara y que lo último que quería era hacer daño a las que estaban ahí por él. “Podrá estar fuera, no sé, yo la voy a buscar fuera y ya está (…) me voy”, dijo antes de despedirse y marcharse por la puerta.