Hugo Castejón se dio "un lote increíble" con Olvido Hormigos seis años antes de 'GH VIP'

Una semana después, la enemiga íntima de Belén Esteban se sentó en el ‘PoliDeluxe’ y aseguró que no se había besado con Hugo Castejón, aunque no era por falta de “ganas”. “A mí me encanta, es un encanto de persona”, dijo. Aunque ella parecía convencida de lo que decía, la máquina le quitó la razón y aseguró que mentía y que, en realidad, algo habían tenido. Eso sí, las cosas como son; el ‘poli’ decía que podrían haberse besado, pero que no habrían tenido relaciones más íntimas.