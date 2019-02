Las carpetas míticas de 'GH' que nos hicieron creer en el amor y en 'San Valentín'

María José Galera y Jorge Berrocal (GH 1)

Por favor, ¿quién no se acuerda de esta mítica pareja que surgió en la primera edición de ‘GH’? En el año 2000 fuimos testigos de una de las relaciones más pasionales que se han vivido en un reality. En tan solo una semana, ambos nos regalaron lágrimas e intensidades varias y se coronaron como la pareja estrella de su año.

Ángel y Sabrina (GH 2)

Aunque ambos se pasaban el día diciendo que eran buenos amigos, estaba claro que entre Ángel y Sabrina había algo especial. La ganadora de la edición no dudó en ocultar sus sentimientos y aseguró que se estaba pillando por él. Uno de los actos de amor que más se recuerdan fue el día que sacrificó todo su tabaco por bailar un bolero con él.

Kiko Hernández y Patricia Ledesma (GH 3)

Juanjo y Diana (GH 6)

Desde que les tocó cuidar la cuadra juntos en la primera semana de concurso, Juanjo no dudó en ocultar la atracción que sentía por su ‘Dulcinea’. Aunque ella tenía pareja fuera del reality, el ganador de la edición no perdió la esperanza y luchó durante más de cien días por conquistar el corazón de su amada.

Melania y Piero (GH 9)

Indhira y Arturo (GH 11)

Aunque fueron los protagonistas de los ‘edredonings’ más míticos de la historia de ‘Gran Hermano’, lo suyo no solo era pasión. La pareja dejó ver en algún momento un atisbo de ilusión e Indhira no dudaba en ocultar lo pillada que estaba por el ‘Delfín de Irún’. Ambos vivieron una de las historias más tormentosas y, junto a Carol, formaron parte de uno de los triángulos amorosos más recordados.

Laura Campos y Marcelo (GH 12)

Sonia Walls y Pelocho (GH 14)

La suya no fue una historia fácil. Él estaba pilladísimo y ella no tenía nada claro. Aunque fueron poco a poco, Kristian y Sonia nos terminaron regalando algún que otro momento subidito de tono y hasta una romántica petición: el ‘Pelocho’ de la edición le pidió que fuera su novia durante una cena romántica.

Jonathan y Yoli (GH 15)

La concursante que ahora triunfa con su canal en Mtmad protagonizó una de las tramas más potentes de su edición junto a Jonathan y con su ‘quiero y no puedo’ nos mantuvieron en vilo durante más de ochenta días. Ella no dudaba en ocultar sus sentimientos, pero él aseguraba que tenía a alguien fuera a la que no quería hacer daño. ¡Menudo historión!