10 años del histórico rifirrafe entre Mercedes Milá y Kiko Rivera: el comentario con el que empezó todo

Kiko Rivera acudió a hacer una actuación a 'GH 12+1: La Revuelta' en el año 2012

Mercedes Milá hizo una apreciación de la actuación de Kiko Rivera que molestó al hijo de Pantoja

La presentadora de 'GH' y el hermano de Isa Pi protagonizaron un careo en 'Sábado Deluxe'

Hace justo diez años, en Telecinco se vivió un momento de lo más tenso entre Kiko Rivera y Mercedes Milá. El motivo no fue otro que un comentario que la por entonces presentadora de ‘GH’ hizo sobre el hijo de Isabel Pantoja.

El disc jockey acudió al reality show para presentar uno de sus temas, ‘Victory’, y no lo hizo solo. Actuó acompañado por dos artistas y la presentadora hizo una apreciación que no sentó nada bien al artista. ¡Recordamos su rifirrafe!

El comentario de Mercedes Milá que enfadó a Kiko

Kiko Rivera presentó su tema ‘Victory’ en una de las galas de ‘Gran hermano 12+1: La Revuelta’, en 2012, y lo hizo acompañado por dos artistas. Una actuación que levantó al público de sus asientos y que fue muy aplaudida por los concursantes del reality show.

Sin embargo, al conectar con el plató, Mercedes Milá hizo un comentario que serviría como detonante de una guerra entre ella y el cantante. Nada más terminar la actuación, la presentadora digo lo siguiente.

“Vamos a ver si de una vez entendemos que hay que cantar en directo, porque para eso actúo yo. Me da igual que sea Kiko o quien sea, pero, por lo menos, que cuadren los playbacks… No me extrañaría que no aplaudiera nadie porque todos os habéis descojonado como yo”, dijo la presentadora.

Este comentario no tardó en llegar a los oídos de Kiko Rivera, que no dudó en mostrar su enfado con la presentadora. No fue hasta días después cuando ambos protagonizaron un careo en el programa ‘Sábado Deluxe’, donde lo pudieron aclarar todo.

El cara a cara entre Kiko Rivera y la presentadora

Jorge Javier Vázquez dio paso a la llamada de Mercedes Milá durante una entrevista al hijo de Isabel Pantoja en el plató de ‘Sábado Deluxe’, anunciando que tenían un rato para resolver lo sus rencillas, a lo que ella respondió: “Yo no tengo nada que resolver”.

“Kiko es un artista y me quito el sombrero, pero lo que reivindico es la música en directo, la voz en directo (..) Seguiré reivindicando lo de los músicos y la música en directo porque creo en los artistas”, declaró la presentadora.

El hermano de Isa Pi aseguró que su intención, en todo momento, había sido cantar en directo, pero que alguien de la producción se lo prohibió. Una afirmación que Mercedes Milá no tardó en negar.

La tensión se podía mascar en el ambiente y la presentadora quiso quitar hierro asegurando que no quería enfadarse con Kiko Rivera: “Eres un chico estupendo, que lo has tenido muy jorobado en la vida, pero yo te trato como un artista y lo seguiré haciendo”, dijo ella.

“Me parece perfecto, pero te invito a que vengas a verme en directo y, entonces, podré quitarte ese mal sabor de boca que te he dejado”, declaró él. “Di a tus cantantes que se pongan delante de un espejo y que practiquen sus playbacks”, apuntó ella.