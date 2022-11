Sin embargo, hay que recordar que no es la primera vez que los focos apuntan hacia su persona y que, en el año 2021, cuando era pretendiente de ‘MyHyV’, fue señalado por una confidencia que destapó la mismísima Lydia Lozano. ¡Lo recordamos!

Lydia Lozano contó que el pretendiente tenía novia en Italia, que era enfermera y que él no le había dicho que iba a acudir a ‘MyHyV’. Tras escuchar la información, la tronista no pudo evitar romper a llorar, ya que el joven era uno de sus favoritos.

“Le han llamado de España diciendo que estás sentado de pretendiente y ella te ha bloqueado. No quiere saber nada de ti. Tú has entrado ahí teniendo novia”, sentenció Lydia Lozano, muy segura de su confidencia y de la fiabilidad de su informador.

El pretendiente estaba acorralado y quería intentar que Carmen Saavedra lo creyera. Para ello, explicó que la chica de Italia no había sido nunca su “pareja formal”, aunque sí que habían viajado mucho. “No le comenté que iba a venir al programa porque no era nada mío. No le tenía que dar explicaciones de nada”, explicó.