El histórico cara a cara de Nacho Polo y Víctor Sandoval tras su separación: "Esto es una vergüenza"

El enfrentamiento entre Víctor Sandoval y Nacho Polo en Miami: "Me has abandonado"

El colaborador de 'Sálvame' y el estilista rompieron su relación en el año 2011

'Sábado Deluxe' fue el programa de Telecinco en el que protagonizaron un reencuentro

La de Víctor Sandoval y Nacho Polo fue una de las telenovelas televisivas más seguidas y mediáticas de la historia de Telecinco. El colaborador de ‘Sálvame’ sufrió lo más grande tras romper con el que había sido su marido durante 16 años e inició una guerra sin precedentes.

Se lio parda, no podemos negarlo, pero el punto fuerte llegó en 2013, dos años después de que se hiciera pública su ruptura. Ambos se citaron en el plató de ‘Sábado Deluxe’ y protagonizaron un cara a cara de lo más brutal. ¡Lo recordamos!

El reencuentro de Víctor Sandoval y Nacho Polo

El colaborador de ‘Sálvame’ volvió a verse las caras con su ex en ‘Sábado Deluxe’ y lo hizo tras dos años sin tenerlo delante. Un reencuentro muy esperado, en el que había una norma muy clara que había puesto el de Miami: su ex no se podía acercar a él más de un metro.

En un principio, a Víctor Sandoval le pareció una buena medida, ya que tenía miedo de que una muestra de cariño de su expareja le hiciera volver a caer. Sin embargo, fue una regla que terminó saltándose a los pocos minutos de empezar el programa.

Al bajar las escaleras del formato de las noches de Telecinco, Víctor Sandoval se llevó un tremendo berrinche. Un enfado que venía motivado porque Nacho Polo no le había prestado atención en su entrada a plató: “¿No eres capaz de mirar a la persona que has querido?”, le dijo.

“Estabas viendo un monitor, me tienes en carne y hueso… La carne y hueso que has abrazado durante dieciséis años. Veo que no me quieres y no mereces un cara a cara con alguien a quien no quieres”, declaró, muy enfadado.

La tensión entre ellos no bajó en ningún momento de la conversación y estuvieron lanzándose dardos de lo más dolorosos. Víctor Sandoval estaba todo el rato al borde del llanto, mientras que Nacho Polo se mantenía de lo más frío.

El diseñador de interiores recordó al periodista en varias ocasiones que ya no trabajaba como presentador, algo que Víctor Sandoval recibió como un ataque: “Que no me humilles”, dijo, antes de hacer el amago de besarle un pie.

Todos aquellos movimientos del colaborador de ‘Sálvame’ fueron recibidos por Nacho Polo como un espectáculo: “Él se cree que es un show en el que la gente se ríe y se divierte, pero la verdad es que se ríen de él”, afirmó Nacho Polo.