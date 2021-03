Víctor Sandoval viajó a Miami para encararse a Nacho Polo

Al ver que Nacho Polo no abría la puerta de su casa, Víctor Sandoval decidió entrar con Ion Aramendi para verse las caras con él. Al ver a su ex entrar en el domicilio, el decorador salió pitando y protagonizó una escena de lo más polémica.

El recorrido de Víctor Sandoval por la que era su casa en Miami

El cara a cara más tenso de Víctor Sandoval y Nacho Polo

Qué pena, con lo que yo te he querido. Me has abandonado

La preocupación del colaborador de ‘Sálvame’ era recuperar sus cosas y Nacho Polo, desde el coche, aseguraba que estaba todo dentro de la casa. Víctor Sandoval, muy nervioso, no dudaba en mostrarle su decepción a su ex: “Qué pena, con lo que yo te he querido (…) Me has abandonado”, decía.