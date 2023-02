Rafa Mora tira la toalla con el periodismo: ¿Qué estudios tiene el colaborador de 'Sálvame'?

Rafa Mora no ha aguantado más. El esfuerzo que supone hacer trabajos y prepararse exámenes le ha pasado factura y ha hecho que tome la decisión de dejar de estudiar periodismo, tal y como él mismo explicaba este martes en el programa ‘Sálvame’.

Asegura que a sus 39 años no le compensa seguir “agobiado”, ya que, según él: “Los mejores colaboradores no tienen estudios”. En este caso, la universidad le ha sobrepasado y no seguirá adelante con sus estudios.