El auténtico fuego ya ha empezado a arder en el paraíso de ‘La isla de las tentaciones’ y no, no nos referimos a que los participantes se hayan enfrentado a sus primeras hogueras, sino a que algunos de ellos ya han empezado a morder la manzana.

Uno de ellos ha sido David, el Ken de la edición, que no pudo resistirse a los encantos de María Aguilar y terminó dejándose llevar. Ella es un auténtico huracán que ha revolucionado por completo el paraíso, pero, hay que recordar que no es la primera vez que arrasa con todo en televisión.

María Aguilar llegó arrasando al programa ‘Baila conmigo’ hace tan solo un año y lo hizo para conquistar a Álvaro Boix, uno de los participantes más conocidos de ‘La isla de las tentaciones’. Ella tenía 22 años por aquel entonces y muchas ganas de irse de la mano con el ex de Rosario Matew.

Se conocían de poco tiempo, pero María Aguilar aseguró que ese periodo había sido suficiente para no poder quitárselo de la cabeza. “Si entro a ‘Baila conmigo’ es con el único objetivo de salir con Álvaro de la mano”, dijo, muy segura de sí misma en su vídeo de presentación.

“Lo que me pasó contigo fue que tuve miedo porque no sé si estaba preparado. La verdad es que te he echado mucho de menos”, declaró el participante de ‘La isla de las tentaciones’, antes de fundirse con ella en un apasionado beso.