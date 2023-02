La concursante de ‘Pesadilla en El Paraíso’ se enfrentó a una situación de lo más complicada en el año 2013. Años después de convertirse en la primera expulsada de ‘GH 1’, la ex de Jorge Berrocal acudió a ‘Viernes Deluxe’ para hacer una denuncia pública.

Estaba atravesando su momento más complicado y, entre lágrimas, se confesó en el programa de Jorge Javier Vázquez. Estaba recibiendo amenazas de muerte y no dudó en contar todos y cada uno de los detalles de su calvario.

Entre lágrimas y completamente desolada, la ex gran hermana aseguró en el programa ‘Viernes Deluxe’ que estaba sumida en un tremendo sufrimiento. Llevaba semanas recibiendo mensajes y en ellos le decían que iban a acabar con su vida.

“Que nadie diga la fecha que me va a matar, por favor”, dijo, llorando tras recibir una primera amenaza en a Noche de Reyes de 2013. “Una persona me ha mandado 247 amenazas de muerte en una semana y eso me genera angustia y miedo”, declaró.