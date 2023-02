Miguel de Hoyos, nuevo tentador VIP de 'La isla de las tentaciones': "Quiero volver a encontrar la ilusión"

Miguel de Hoyos se estrenó como tronista en 'MyHyV' en el año 2019

En su vídeo de presentación como tronista, descubrimos a qué se dedicaba

Miguel de Hoyos vuelve a estar abierto al amor y llega muy dispuesto a encontrar a esa persona que le despierte la ilusión en ‘La isla de las tentaciones 6’. Es un hombre que siempre ha estado muy receptivo y estamos seguros de que nos va a dejar grandes momentos.

Ya buscó el amor en otra edición del programa de Sandra Barneda y, también, en ‘Mujeres y hombres y viceversa’, donde participó como pretendiente y tronista. Allí, en el programa del amor, conocimos a qué se dedicaba el malagueño antes de dar el salto a la televisión.

Qué estudios tiene Miguel de Hoyos ‘LIDLT 6’

El soltero que tentó a Ga·la Mora vuelve a República Dominicana para revolucionarlo todo y tenemos muy claro que lo va a hacer. Es un chico con muchísima experiencia en el terreno del amor y que no tiene ningún tipo de problema en mostrarse al natural delante de cámaras.

Estuvo muchos años en ‘MyHyV’, donde vimos un vídeo de presentación en el que pudimos conocerlo un poco mejor. Gracias a él, descubrimos cómo era su día a día, conocimos a su familia y supimos a qué se dedicaba.

El malagueño explicó que vivía entre Málaga y Madrid por estudios y que estaba centrado en la carrera de Publicidad y Relaciones Públicas. Además, nos mostró el espacio en el que se sentía más cómodo para estudiar.

En aquella presentación, se definió como una persona “alegre, simpática, divertida y un poco tímido de primeras”. Habló de la separación de sus padres, de lo unidos que estaban en su familia pese a las circunstancias y contó cómo era su día a día.

Miguel de Hoyos confesó que le gustaba hacer deporte y que practicaba pádel y fútbol. “También me gusta salir de fiesta con mis amigos, me encanta el mar y me gusta ir en el barco de mi padre, nos lo pasamos pipa”, declaró.

El tipo de chica del tentador VIP de ‘LIDLT 6’

En su vídeo de presentación como tronista, el ahora tentador VIP aseguró que quería en su vida a una chica “inteligente” con la que poder hablar de todo. “Soy fiel y si una persona me falla, sé que no voy a poder confiar en ella, no doy segundas oportunidades”, declaró.