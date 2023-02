El pasado de Samu Matabuena antes de 'LIDLT 6': sus estudios universitarios y la famosa a la que conquistó

El soltero llegó pisando fuerte al paraíso de Sandra Barneda y ha congeniado muy bien con algunas de las chicas. Pero, hay que recordar que esta no es su primera experiencia televisiva y que ya buscó el amor en otro mítico programa de Mediaset. ¡Lo recordamos!

Mayka Rivera, participante de la segunda edición de ‘LIDLT’, fue una de las primeras en reinar en el espacio del amor de Cuatro y los candidatos que luchó por su corazón no fue otro que Samu Matabuena.

Lo primero en lo que se fijó Mayka Rivera fue en el físico, pero Samu quería que vieran algo más de él. Por ello, no dudó en presentarse y contar a qué se dedicaba y cómo se ganaba la vida antes de participar en televisión.

“Soy de Soria, aunque he estado viviendo en Barcelona, donde he estudiado la carrera de nutrición y dietética. Ahora, he vuelto a Soria a abrir mi negocio, relacionado con la nutrición deportiva”, explicó el ahora soltero de ‘La isla de las tentaciones’.