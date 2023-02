Hace justo un año, el ex de Rosario Matew fue protagonista de ‘Baila conmigo’ junto a Mayka Rivera’ y allí tuvo la oportunidad de conocer a varias candidatas, entre ellas, Miriam Herrero, que decidió probar suerte e intentar enamorar al amigo de su ex, Nico Criau.

Sin embargo, eso no fue un obstáculo para que Miriam Herrero acudiera al programa de Nagore Robles para darlo todo y demostrar que reunía todos los requisitos para ser la candidata VIP que el ex de Rosario necesitaba para enamorarse.

Aun así, el ex de Rosario Matew no entendía por qué la joven había decidido ir a ‘Baila conmigo’ para conocerlo, algo que ella no tardó en aclarar: “A mí siempre me ha parecido un chico guapísimo. Hemos tenido momentos de amistad y estoy aquí para conocerlo, pase lo que tenga que pasar”.