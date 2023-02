El paso del soltero de ‘La isla de las tentaciones 6’ por ‘Mujeres y hombres y viceversa’ fue de lo más breve. Vamos, que duró un día el muchacho. Aunque tenía muchas ganas de enamorarse y de conquistar la ex de Alberto Santana, la cosa no cuajó.

A ella no le llamó la atención y decidió echarle, junto a otros dos candidatos. Eso sí, antes de elegir mandarlo a su casa, Melyssa Pinto aclaró que le daba mucha pena expulsarlo porque ella era una amante de Brasil.

“Siempre había rechazado venir porque nadie me gustaba y cuando conocí a Melyssa y me hablaron de ella, dije que sí quería conocerla”, aseguró. Él lo tenía muy claro, pero esas palabras tampoco sirvieron para que la tronista cambiara de opinión.

Sofía Suescun, tras escuchar la decisión de la ex de Tom Brusse, hizo una apreciación: “Yo creo que tu problema es la barba”, le dijo. Él aseguró que no tenía problemas en quitársela, pero que no podía hacerlo por temas de trabajo.