Pese a su fama, no todo el mundo sabe que el fuera pareja de Ana Obregón tiene ascendencia aristócrata y que está muy relacionado con la Familia Real Española. Sin embargo, aunque es primo segundo de Felipe VI, hace tiempo que no se le invita a actos oficiales.

“No he sido invitado, como no lo soy habitualmente a los actos públicos desde hace veinte años. Me caí de la lista cuando me fui a vivir con Ana Obregón. En Zarzuela consideraron que mi perfil no encajaba con el de la familia”, afirmó en ‘El Club Social’ de Ana Rosa Quintana.