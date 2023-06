Marta Peñate y Tony Spina son la cuarta pareja confirmada de ‘¡Vaya vacaciones!’

Tony Spina convivirá en el hotel de lujo con Makoke, con la que tuvo una relación

Makoke contó los motivos de la ruptura en el programa 'Viva la vida' de Telecinco

¡Menudo bombazo! Tony Spina es el nuevo concursante confirmado de ‘¡Vaya vacaciones!’, lo que significa que tendrá que convivir durante todo el verano con Makoke, la mujer con la que mantuvo una relación en el año 2019.

Los que en su día estuvieron enamorados vuelven a reencontrarse y lo hacen cuatro años después de su mediática ruptura. Una separación que se produjo por un motivo claro y que ella misma contó en el programa ‘Viva la vida’.

La ruptura sentimental de Makoke y Tony Spina

Completamente rota y desolada. Así acudió la ex de Kiko Matamoros al programa ‘Viva la vida’ en el mes de diciembre de 2019 para contar que su relación con Tony Spina, al que había conocido en la casa de ‘GH VIP’, estaba completamente acabada.

No podía controlar las lágrimas y, para hacerle el trago más llevadero y lograr un clima de intimidad, Emma García decidió llevársela a una parte del plató en la que ambas pudieran estar a solas, sin colaboradores.

Fue allí donde Makoke se desahogó por completo con la presentadora y le confesó los motivos por los que se había roto su relación con el extronista de ‘MyHyV’. “Le quiero muchísimo. Si yo hubiera tenido 25 años, sería el padre de mis hijos, pero estamos en momentos distintos”.

“El motivo es que cargo con la mochila de que nunca he estado sola. Desde que tuve a mi hijo, siempre he tenido pareja y dependencia emocional”, declaró la ahora participante de ‘¡Vaya vacaciones!’.

Makoke necesitaba sentir lo que era estar soltera y disfrutar de la vida, ya que siempre había estado en relaciones serias, pero, eso no era todo, también sentía que Tony Spina no le podía dar lo que necesitaba: “He querido ser honesta conmigo y no estafarme”.

“En Maldivas, estuvimos muy bien, pero el volver a la rutina… Es una rutina que a mí no me apetece. Él está en otro momento de su vida”, declaró la colaboradora de ‘Fiesta’. “Necesito vivir, necesito no tener pareja y lo que es. Quiero experimentar lo que es estar sola”, añadió.

Pese a que ella había tomado la decisión de estar sola, aclaró que Tony Spina había sido una persona muy importante para ella y que, aún habiendo elegido dejarlo, seguían hablando por teléfono a diario.