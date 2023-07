Chabeli Navarro vuelve a visitar el plató de ‘Fiesta de verano’ este sábado y lo hace para seguir aportando pruebas sobre la historia que vivió con Bertín OsborneLa sevillana no está dispuesta a mantenerse en silencio y hablará alto y claro en su entrevista con Frank Blanco y María Verdoy.

Ella siempre ha ido con la sinceridad por bandera y ya dejó claro que no tenía pelos en la lengua cuando estuvo conquistando a Leo Cámara en el programa ‘Mujeres y hombres y viceversa’, donde rechazó un famosísimo tronista. ¡Lo recordamos!

La guapísima sevillana estuvo conquistando a Leo Cámara en el plató del programa del amor hace justo una década y dejó claro desde el primer momento que solo tenía ojos para él. Se sentía muy atraída por el de Valencia y no estaba dispuesta a conquistar a otro.

Lejos de quedarse callado, Noel Bayarri confirmó que se sentía atraído por ella: “Me gusta para algo más, me gustaría que se cambiara de bando y fuera mi pretendienta. Chabeli, piénsatelo”, dijo el canario, mirando a la pretendienta de Leo Cámara.

Él no estaba acostumbrado a que le dijeran que no y, por eso, la respuesta de la ex de Bertín Osborne le dejó sorprendido: “No, gracias, porque yo busco un hombre”, dijo la pretendienta, dejando claro que quería seguir conquistando al valenciano. ¡Menudo zasca!