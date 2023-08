Pipi Estrada participó en 'Supervivientes 2006', la edición que ganó Carmen Russo

Pipi Estrada tuvo un problema médico y tuvo que ser intervenido en la isla de 'Supervivientes'

Pipi Estrada: "Supervivientes ha sido para mí una reconstrucción, una oxigenación y una liberación"

Pipi Estrada se enfrentó a la aventura más extrema de Telecinco en el año 2006 y, además del clima y las condiciones adversas, tuvo que superar algún que otro obstáculo más, como el problema de salud que tuvo durante la experiencia.

Mientras estaba concursando en Santo Domingo, el ex de Miriam Sánchez tuvo que hacer frente a un problema por el que tuvo que ser intervenido en la misma isla. Damos un salto al pasado para recordar qué le ocurrió al periodista deportivo.

El problema de salud de Pipi Estrada en ‘Supervivientes’

Nada más romper con Terelu Campos y perder su trabajo, Pipi Estrada decidió que la mejor manera de superar sus males era ir a al reality show más extremo de Telecinco. Sin embargo, lo que no se esperaba era que allí tendría que enfrentarse a un doloroso sufrimiento.

Durante la experiencia, tuvo que enfrentarse a un problema de salud que estuvo a punto de costarle el concurso. Él mismo explico qué fue lo que le ocurrió en el programa ‘Salsa Rosa’ de Santi Acosta, donde habló con pelos y señales.

“Yo no tenía un problema de hemorroides. Cuando llegué a Santo Domingo comí picante y al día siguiente tuve una hemorroide como una lentejita que me duró dos días, hasta que me apareció un forúnculo salvaje”, explicó el entrevistado.

“El médico me dijo que tenía un problema grande, pero la ilusión que tenía por quedarme en el concurso era más grande que el problema que tenía”, aseguró Pipi Estrada en ‘Salsa Rosa’. “Yo no podía dormir porque me dolía en todas las posturas”, añadió.

El ex de Terelu Campos no quería marcharse del concurso bajo ningún concepto y, por ello, tuvo que ser atendido en la misma isla: “El médico me dio un antibiótico superé durante trece días ese forúnculo. Luego me reventó y me lo cosieron en carne viva”, afirmó.