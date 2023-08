Liz Emiliano se fijó en un pretendiente de Lola Ortiz en su debut como tronista en 'MyHyV'

La que fuera concursante de 'GH VIP' estuvo varios meses en el trono de 'Mujeres y hombres y viceversa'

Liz Emiliano decidió adelantar su final por un motivo que ella misma dio

‘Gran Hermano’ le abrió muchas puertas a Liz Emiliano, quien participó en varios programas de Mediaset tras su paso por la casa de Guadalix de la Sierra en 2009. Entró en ‘GH VIP’, colaboró en muchísimos programas y, también, ocupó el trono de ‘MyHyV’.

La modelo se sentó en la silla más famosa de la televisión en el año 2013, tiempo después de ser rechazada por Leo Cámara en la final de su trono, el cual abandonó solo. Empezó así un camino que no fue precisamente de rosas y que terminó en un mar de lágrimas.

Viajamos al año 2014 para recordar cómo empezó y terminó el trono de una de las tronistas más míticas del programa del amor. ¿Con quién se quedó? ¿Hubo un elegido en el último día de su trono?

La gran final de Liz Emiliano en el trono de ‘MyHyV’

Después de varios meses en el programa del amor, la que fuera concursante de ‘GH 10’ decidió marcharse del programa en una final que se celebró en el mes de febrero de 2014, ante una audiencia que estaba deseosa de conocer cuál iba a ser su elección.

Liz Emiliano lo había dado todo en el trono y nos había regalado grandes momentos junto a sus pretendientes, pero sentía que había llegado la hora de dejar el trono y, por ello, fue ella la que tomó la decisión de adelantar su final por un motivo que ella misma dio.

Pese a querer acelerar el momento, la ex gran hermana tuvo una final al uso en la que no faltaron los agradecimientos y las emotivas palabras para cada uno de sus pretendientes. Se sinceró con ellos y les dijo algunas palabras que arrancaron las lágrimas de más de uno.

Con el que más se esmeró fue con Christian, el que había sido su favorito, al que le dijo lo importante que había sido para ella: “Cuántos momentos bonitos me has dado. Me has aportado mucho en este trono”, le confesó.

Él no fue el único que recibió palabras por parte de la tronista, ya que José Carlos, Carlos Maturana y Stefan, los demás finalistas, también tuvieron su agradecimiento. Eso sí, pese a que al cariño que les tenía la tronista, ninguno fue el elegido.

Liz Emiliano decidió marcharse sola de ‘MyHyV’ y explicó el motivo: “Tengo muchos problemas familiares importantes y, además, no he encontrado a esa persona que me llene como necesito. No sé si soy yo la culpable o lo sois vosotros”, declaró.