Desde que entró en la casa de Guadalix de la Sierra, el cantante le echó el ojo a Pilar Llori y no dudó en romper su relación de meses para empezar a luchar por el corazón de su compañera. Lo hizo en un confesionario de lo más emotivo, donde lloró una cantidad ingente de lágrimas.

El ahora concursante de ‘Gran Hermano VIP 8’ estuvo participando en el pasado en el programa ‘Got Talent’, aunque no tuvo mucha suerte. Llegó con su guitarra en el año 2019 para participar en la cuarta edición e intentó ganarse el voto del jurado con su música.

Sin embargo, su versión flamenca de una canción de David Bisbal no convenció al jurado compuesto por Edurne, Eva Isanta, Paz padilla y Risto Mejide, que decidieron que no debía continuar en la competición.

Es cierto que el cantante no consiguió pasar de las audiciones del ‘talent show’, pero sí que tuvo tiempo de sobra para contar quién era él y darse a conocer a los espectadores. Explicó que había empezado cantando en su barrio y relató el origen de su mote.

“El nombre artístico no me lo puse yo”, declaró. “¿Has dejado que te pongan tu nombre artístico? No tienes personalidad, macho”, dijo Risto Mejide, asombrado ante la confesión del concursante de ‘Got Talent’.