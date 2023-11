Poco más de dos años antes de entrar a la casa de Guadalix de la Sierra como concursante de ‘GH VIP 8’, José Antonio Avilés acudió al programa ‘Viva la vida’ de Telecinco en calidad de colaborador y no pudo evitar derrumbarse tras romper con su novio.

Así lo comunicó en directo en el programa: “Antonio ha decidido poner fin a la relación conmigo, no he sido yo. Ha sido él, que me ha llamado”, aseguró, entre lágrimas, antes de hablar de todos los planes que tenían juntos.