Así fue el polémico debut de José Antonio Avilés en Telecinco: le acusaron de mentir con su primera exclusiva

José Antonio Avilés es el nuevo colaborador de ‘Sálvame’ y su fichaje por el programa de las tardes de Telecinco no ha dejado indiferente a ninguno de sus compañeros, quienes le recibieron con bastante desconfianza.

Tuvo un debut bastante movidito, ya que llegó al programa de Emma García con una exclusiva debajo del brazo, que no todo el mundo se creyó. Echamos la vista atrás para recordar cómo fue el tenso estreno de Avilés como tertuliano.

Una información que no tardó en provocar ampollas en el resto de los colaboradores de ‘Viva la vida’, que no dudaron en estallar tras el material que él había llevado. Suso Álvarez fue uno de los primeros en romper su silencio.

“No entiendo que esté soltando una información que parece que ha sacado de debajo de las piedras y es lo que ya ha salido en otros programas. Nos estás engañando. No es información comprometida, todo lo que has dicho se ha visto en otros programas”, dijo el ex gran hermano.