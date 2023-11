En el programa de Telecinco, Sara Montiel y su hijo se sentaron para hacer un repaso a su biografía y contar algunos de los episodios que marcaron sus vidas. Como no podía ser de otra manera, en aquella entrevista se habló de la muerte de Pepe Tous.

“Salió a la terraza a buscar a su padre y le dije que estaba en el cielo, con los astronautas. Él me contestó que ellos le traerían a su padre de vuelta y yo le dije que no, que lo tendríamos siempre ahí. Que él nos vería siempre, aunque nosotros no le viéramos a él. En ese momento, le cayeron unas lágrimas como platos”, explicó Sara Montiel en ‘Salsa Rosa’.