La sorpresa llegó cuando le tocó el turno a Carmen Alcayde. La que fuera presentadora de ‘Aquí hay tomate’ aseguró que ya no lo llevaba puesto en sus dedos y aclaró el motivo: “Me he separado después de diecinueve años casada. Estoy en trámites de separación”.

Explicó que su estado de ánimo no estaba del todo bien y que había sido una decisión muy difícil, pero “meditada y acertada”: “Necesito encontrarme a mí misma (..) Me apetece estar sola en mi casa, ver series y elegir yo”, aseguró.

Carmen Alcayde aseguró que había sido una decisión consensuada y contó cuál había sido el motivo: “Los dos estábamos en un momento de la vida muy diferente (..) No me sobraba, sino que no nos complementábamos ya. Es de mutuo acuerdo”, declaró la ahora concursante de ‘GH VIP’ en su entrevista más sincera en ‘Sálvame’.