Manu Napoli no siempre fue tentador VIP: cuál era su profesión antes de seducir en 'La isla de las tentaciones'

En 2018, cuando no tenía experiencia en televisión, el italiano irrumpió en el dating show de Emma García y lo hizo para sorprender a Violeta Mangriñán en La casa de los tronistas. Ella no se esperaba para nada su visita y se le cambió la cara por completo al verlo. Eso sí, para bien.

“Vine a España porque me encanta, mi familia está allí”, dijo él, antes de recibir un piropo por parte de su tronista, que le aseguró que se sentía atraída por él: “Me has gustado mucho, aunque no me han gustado nada tus pendientes”, dijo Violeta Mangriñán en su primera cita.