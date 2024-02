El de Hugo Sierra no es el único nombre que ha formado parte de la lista de conquistas de Ivana Icardi . Antes de él, la guapísima concursante de ‘GH DÚO’ tuvo una relación sentimental de tres años con un conocido futbolista.

Entre otras cosas, aseguró que no veía a Hugo Sierra para Ivana Icardi, contó que siempre iba a estar para ella, que estaba muy enamorado y que, para él, la ruptura fue algo muy traumático: “El amor que yo le puedo dar se lo voy a dar siempre” , declaró.

Dos dibujos que había querido grabarse para siempre en la piel y que significaban mucho para él: “Muchos amigos me han dicho que me los tape, pero ha sido la persona más importante que ha pasado por mi vida, me ha acomodado la vida”, afirmó, rotundo.