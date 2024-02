Mayka Rivera estuvo saliendo durante casi un mes con Tony Spina en el año 2020

La ahora concursante de 'GH DÚO' se sinceró como nunca en 2020 con sus seguidores de Mtmad

Mayka Rivera: "No me esperaba que fuera a pasar esto, pero me engañaría a mí misma"

Mayka Rivera es una mujer que lleva dando de qué hablar y generando titulares desde que salió de la villa de ‘La isla de las tentaciones’. A ella se le han conocido muchas parejas y una de ellas fue uno de los hombres más míticos de los reality shows de Telecinco.

La ahora concursante de ‘GH DÚO’ estuvo saliendo con Tony Spina casi un mes y, transcurrido ese tiempo, aprovechó su canal ‘Blondy’ en Mtmad para explicar la razón por lo que se había acabado el amor entre ellos. ¡Lo recordamos!

El motivo de la ruptura de Mayka Rivera y Tony Spina

“Quiero mostrarme lo más sincera posible, porque este esto me cuesta bastante” fue la frase con la que la participante de ‘La isla de las tentaciones’ arrancó el vídeo en el que explicó la razón por la que había roto con el actual novio de Marta Peñate.

“Para mí, esto es lo más duro que he vivido hasta el momento”, declaró la mujer que llevaba tres semanas conociendo a Tony Spina: “Me siento muy mal, es una decisión que he tomado porque lo siento así, no puedo fingir algo que no siento”, aseguró.

Después de ese inicio tan misterioso, la murciana contó que era lo que ocurría: “He decidido no estar con Tony y no puedo fingir algo que no me sale ya (..) Se ha enfriado mucho la relación”, añadió en el que era su testimonio mediático más complicado.

Mayka Rivera afirmó que empezó a sentirse alejada de Tony Spina en cuanto este entró a participar en ‘La Casa Fuerte’: “No me esperaba que fuera a pasar esto, pero me engañaría a mí misma si siguiera con una persona que no me aporta nada en mi vida”, apuntó.

“Me he desenamorado, desencantado, no siento nada por él. Lo veo y no tengo esa ilusión de verlo, abrazarlo y tocarlo. No puedo estar con una persona sin tener esas ganas y menos a principio. Por eso, he tomado esa decisión”, declaró.