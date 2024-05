La vida de Kiko Jiménez no ha sido fácil, ya que tuvo que lidiar con un tremendo drama familiar que marcó su vida siendo niño. Su padre estuvo en la cárcel y el ahora concursante de ‘Supervivientes’ nunca tuvo contacto con él.

Una historia tremenda que él mismo relató en un conocido programa de Telecinco: “Nunca he tenido a mi padre, así que, cuando no tienes algo, no puedes echarlos de menos. Mi abuelo ha sido mi figura paterna”, declaró.