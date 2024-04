La vida de Kiko Jiménez, actual concursante de ‘Supervivientes’, ha estado siempre marcada por la figura de una persona o, más bien, por la ausencia de ella. Un tremendo familiar que no olvida y del que habló hace unos años en Telecinco.

El concursante de ‘Supervivientes 2024’ declaró que su vida había estado marcada por la ausencia de una persona muy importante y que eso lo había marcado por completo: “Mi padre estuvo en la cárcel, pero no soy la persona más indicada para contar el motivo”, declaró.

“Mis padres se divorciaron cuando yo tenía un año. Nunca he tenido a mi padre, así que, cuando no tienes algo, no puedes echarlo de menos. Mi abuelo ha sido mi figura paterna”, aseguró el que ahora convive en los Cayos Cochinos.