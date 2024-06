Sin embargo, una de las cosas más fuertes que vivió durante su experiencia en el concurso fue el día que se enfrentó al espejo, después de tres meses de aventura. Su imagen era completamente distinta y no se reconocía.

“No me puedo creer que sea yo, de verdad”, dijo al mirar su reflejo. El verse con barba y mucho más delgado le dejó en shock y no pudo evitar romper a llorar: “Lo que más me impresiona es cómo ha cambiado mi cara”, dijo.