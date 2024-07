Con el colaborador de Telecinco y ex de Aurah Ruiz tuvo una relación de lo más televisiva entre las cuatro paredes de la casa más famosa de Guadalix de la Sierra y de la que todo el mundo hablaba. Pero ¿Qué fue lo que ocurrió para que terminaran?

Por 2016, el colaborador de Telecinco era tronista en ‘Mujeres y hombres y viceversa’ y eran oleadas de pretendientas las que llegaban cada día a conocerlo. Lo que no se esperaba era que un día recibiría a tres de sus exnovias famosas.

La hija de Maite Galdeano sacó sus dardos más afilados y no dudó en lanzarlos contra el que había sido su pareja. Sin embargo, no se esperaba que ella, también, recibiría lo suyo y que él le lanzaría un mensaje envenenado.

“Yo, a la hora de tener una relación, no solo me fijo en un físico porque tengo que estar conviviendo muchísimas horas al día con la persona que tengo al lado”, empezó diciendo, provocando un cambio en la expresión de la cara de Sofía Suescun.

“Para mí, es importante mantener conversaciones , hablar, que yo me pueda abrir y ver un apoyo en vosotras y que sea viceversa”, declaró, mirando a la cara a algunas de sus pretendientas en ‘Mujeres y hombres y viceversa’.

“Lo que me encontré con Sofía era que, a la hora de mantener conversaciones, no había. Entonces, por mucho que hubiera un físico bonito, eso dura un ratito, pero si luego la conversación no va a más, todo se cae al suelo”, explicó.