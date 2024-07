Pero eso no fue todo… Muy mosqueado por cómo estaban jugando Sergio Carvajal y Logan Sampedro, no dudó en criticarlos duramente: “Están haciendo una estrategia feísima y horrible para quitarse a Raquel Mosquera y Sofía Suescun de una forma rastrera”, aseguró del hombre con el que ahora comparte playa.

Un speech que continuó diciendo: “… Pero Logan y Sergio lo que hacen es reírse de ella y de Raquel. No me gusta nada ninguno de los dos porque está llevando una estrategia que no me gusta”, afirmó el ganador de ‘Supervivientes 2014’.