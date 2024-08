Mientras esperamos la presencia o no de la Reina Letizia en la boda que tendrá lugar el próximo 31 de octubre (recordemos que Doña Letizia es prima segunda de Víctor Elías porque sus padres eran primos hermanos) lo que sí parece confirmarse es la ausencia de una de las estrellas de la serie que lanzó a Víctor Elías (y a otros muchos actores) al estrellato. Además, parece que esta actriz no se encuentra en un grupo de WhatsApp que tienen los actores de la serie de Telecinco .

"Debe de haber algún grupo de WhatsApp pero, particularmente, yo no estoy", nos cuenta. Dice la actriz que "se hizo un gran equipo" durante esos años de grabación del que guarda "muchísimas amistades" y por eso llama la atención que reaccione así a la pregunta sobre su presencia o no en la boda de Víctor Elías y Ana Guerra: "¿Que se casa? Sin avisarme. No sabía que se casaba. Le suelo ver de tanto en cuanto, es de los pocos con los que guardo así un vínculo, pero no voy a ir a la boda. Las bodas no las aguanto".