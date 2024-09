Una pareja de lo más querida que se dio el ‘Sí, quiero’ en una espectacular boda en la que no faltaron otros rostros conocidos del Universo GH entre los que se encontraban Patricia Ledesma, Encarni Manfredi, Sonia Arenas y la gran Mercedes Milá.

Visiblemente afectada, la exconcursante de ‘GH 4’ quiso contar el motivo por el que su historia se había terminado: “Falleció mi padre y, a raíz de ahí, yo me sentí muy sola. Todo fue a raíz de ahí”, declaró.

“Yo pienso que a nuestra relación le ha faltado comunicación e intimidad” , explicó en su llamada a ‘Socialité’. “Vivimos bajo el mismo techo, pero llevábamos veinte meses que no hacíamos vida en pareja”, añadió.

Pese a que la ruptura era muy reciente, la de Cádiz confesó que llevaba tiempo viéndose con alguien, aunque esa tercera persona no había sido la causante de la ruptura: “Apareció en un momento en que yo estaba vulnerable, pero no he rehecho mi vida”, dijo.