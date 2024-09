Críticas a Marta López por su look de invitada para la boda de unos amigos de su novio: "No se puede ir peor"

Marta López acude a la boda de unos amigos de su novio en Galicia y le llueven las críticas

El look de invitada de la exconcursante de 'Gran Hermano' no ha gustado a sus seguidores

Marta López comparte una foto besándose apasionadamente con su nuevo novio: "Te necesitaba"

Marta López lleva apenas unos meses saliendo con su novio. Un misterioso hombre, más joven que ella, cuya identidad prefiere preservar. Este fin de semana, la pareja ha acudido a la boda de unos amigos de él. Allí, la exconcursante de 'Gran Hermano' no ha dudado en posar con su nuevo amor, presumiendo de lo mucho que se quieren y de lo guapos que se habían puesto para la ocasión. El look de invitada de Marta López para esta boda en Pontevedra ha recibido no obstante un aluvión de críticas.

La colaboradora de Telecinco sorprendía en sus redes sociales presumiendo de look. Un conjunto estampado con motivos tropicales compuesto por un top asimétrico y una falda con flecos que ha recibido tanto aplausos como comentarios negativos. Su outfit, coronado con un tocado 'made in Galicia' en un claro guiño a la tierra en la que tanto tiempo pasa con su novio y en la que ha tenido lugar este enlace, no ha pasado desapercibido y no ha estado exento de polémica.

Además de este accesorio para la cabeza, confeccionado en un pequeño taller de A Coruña y con un precio de 130 euros, López ha lucido otros complementos con los que ha tratado de realzar aún más su look, como unos llamativos pendientes morados, un brazalete dorado de tamaño XL y un Rolex Oyster Perpetual, valorado en 6.600 euros.

"Inolvidable fin de semana con amigos de boda y del brazo del chico más maravilloso del mundo", escribe mientras comparte un carrusel de imágenes en las que aparece ella, su novio y la novia de uno de los amigos de su pareja en Lagar de Pintos, una finca de celebraciones de Ribadumia, a escasos kilómetros de Sanxenso.

Precisamente sus complementos han sido objeto de la mayoría de las críticas que ha recibido. "Me encanta tu look, pero a una boda no se lleva ese reloj, solo es una opinión que me extraña de ti, que siempre vas más que ideal", "A las bodas no se lleva reloj", apuntan dos de sus seguidores.

"A ver a una boda no se va enseñando el ombligo.. eso se deja para la playa... en cuanto al tocado no hay por donde cogerlo...", comenta otro mientras otros usuarios opinan que este sombrero se asemeja a la cabeza de un cocodrilo disecado o que recuerda a un tiranosaurios rex.

"Todo muy bonito menos el tocado para mí gusto no tiene nada que ver ese tocado con el vestido", "No se puede ir peor", "Te queda horrible, qué mal gusto tienes", escriben otros.