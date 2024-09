El programa ‘Socialité’ informaba este domingo de que una pareja muy querida de la crónica social estaba en crisis. Hablamos de la modelo Elisabeth Reyes y del exfutbolista Sergio Sánchez, quienes no atraviesan su mejor momento personal.

Fue ella misma la que se lo confirmó al programa de María Verdoy y Antonio Santana , asegurando que no había terceras personas y que se trataba de un desgaste natural por los tres años que llevaban viviendo por separado.

No fue una lucha fácil, ya que tuvo que enfrentarse a representantes de otras comunidades autónomas que también lo dieron todo en la competición. Eso sí, el público y el jurado lo tuvieron claro y eligieron que se llevara la corona por 54 votos.

Cuando Óscar Martínez y Silvia Jato pronunciaron el nombre de Elisabeth Reyes y anunciaron que era la flamante ganadora, a ella le cambió la cara. Estaba llorando a mares por la emoción y aseguraba que no se lo creía.

Quien no quiso faltar a la coronación de la todavía pareja de Sergio Sánchez fue la madre de ella, que no pudo contener las lágrimas ante el triunfo de su hija. Y no era para menos, ya que había salido victoriosa de entre 50 candidatas.