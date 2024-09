Hablamos de un hombre que hizo historia en su edición por alzarse con el maletín más deseado y con el que se decía que la ex de Sofía Cristo había tenido más que palabras. Buceamos en la hemeroteca de Telecinco para desvelar su identidad.

Pese a que ahora es uno de los rostros más queridos de la televisión, por aquel entonces no causaba mucha simpatía en la audiencia y, por ello, fue expulsada con un 95% en una gala que hizo historia.

Sin embargo, aunque ese porcentaje acabó definitivamente con su concurso, las polémicas no cesaron en el exterior y Nagore Robles empezó ocupar titulares por sus discusiones y, también, por un supuesto romance .

Fue en ‘El programa de Ana Rosa’ donde la ex gran hermana se enfrentó a una información de los más fuerte: “Sabemos de buena tinta, por varios testigos que tenemos, que has tenido un rollete en una discoteca con Iván Madrazo ”, dijo Miriam Sánchez.

“No sé cómo acabasteis la noche, pero que os enrollasteis en la discoteca , sí”, apuntó la que era colaboradora del matinal de Ana Rosa Quintana. Una información a la que la aludida no tardó en responder.

“No voy a entrar en esos juegos. Ya te lo he dicho mil veces, no tengo que estar dando explicaciones”, aseguró ella, sin negar la información que habían dado las dos tertulianas. “Pero no puedes negarlo porque os vio la gente”, repitió Belén Ro.