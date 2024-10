Allí, ante las cámaras y focos de la cadena amiga, la que fuera concursante de ‘Gran Hermano 1’ se sinceró como nunca y contó la razón por la que no tenía contacto con sus padres. Algo que le provocaba muchísimo sufrimiento.

Hay que recordar que, hace algunos años, María José Galera tuvo una relación con Julio Jardi , un empresario al que se le atribuían numerosos escándalos. Un hombre del que se quedó prendada y que no llegaba a gustar del todo a su familia.

“Creo que me están castigando por haber cometido errores en mi vida y creo que se necesita tiempo (..) Les he pedido perdón , llevo mucho tiempo haciéndolo, pero mi error fue hablarle mal a mi madre”, añadió la madre de Laura Galera.

Muy emocionada y arrepentida por el conflicto que mantenía con los que le habían dado la vida, la ex de Jorge Berrocal aseguró: “Ellos siempre me han apoyado en todo, siempre he estado muy unida a mi madre”, declaró.