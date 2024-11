Maica Benedicto no es la única: la famosa colaboradora que tampoco fue correspondida por su amor en 'GH'

Estamos en shock. Todo apuntaba a que entre Maica Benedicto y Tomasso había surgido la conexión perfecta , pero, en un giro de los acontecimientos, todo ha cambiado y parece que él no está dispuesto a seguir conociéndola.

Una decisión que ha dejado a la murciana completamente desolada, ya que siente que el italiano le ha dado falsas esperanzas. Una situación que nos recuerda a que ella no es la única concursante de ‘Gran Hermano’ que no ha sido correspondida.

Hace algunos años, hubo un rostro muy popular del reality show de Telecinco que lloró a mares al notar que no tenía atención por parte del chico que le gustaba. Damos un salto al pasado para recordarlo.

Fue allí donde la dominicana le echó el ojo a un rostro muy conocido de la televisión, Alejandro Nieto, participante de ‘La isla de las tentaciones’ y ganador de ‘Supervivientes’ . Un hombre que, por cosas de la vida, no correspondía a su amor.

Ella, como Maica por Tomasso, bebía los vientos por él. Sentía una atracción muy fuerte, mientras que el ahora novio de Tania Medina tenía otros sentimientos: “Liz no me gusta realmente y me incomoda bastante. Ella quiere algo más, pero yo prefiero lo que tengo fuera”, dijo él, haciendo alusión a la madre de su hijo.