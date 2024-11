“Me considero una chica extrovertida, impulsiva. Me encanta ir de compras, hablar por teléfono, marujear e irme de fiesta. Estuve diez años haciendo atletismo y fue campeona de salto de longitud, pero a los 18 empecé a salir de fiesta y lo dejé”, declaró.

Después de esa presentación, la concursante de ‘Gran Hermano’ contó a qué se dedicaba: “Trabajo manipulando piezas aeronáuticas. Además, soy delegada sindical y creo que mis compañeros me han elegido porque soy una guerrera que me quejo por todo. Odio las injusticias, me repatean”, dijo.